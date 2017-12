Eldorado-Brasilis se internacionaliza A Eldorado/Brasilis, a mais longa regata de vela oceânica do Brasil, começou o trabalho de reconhecimento internacional na terça-feira à noite, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, com uma apresentação da prova para os velejadores da Volvo Ocean Race. "Agora o pessoal da Fórmula 1 da vela já sabe o que é a Eldorado/Brasilis. Nosso objetivo é atrair a participação de equipes estrangeiras nas próximas edições", explica Fernando Luigi, da W60 Marketing, promotor da regata. Na apresentação de terça-feira, velejadores, empresários e dirigentes da vela assistiram ao programa "Mar Brasil", da ESPN Brasil, dirigido por Alexandre Haddad, sobre a edição 2002 da Eldorado/Brasilis, que terminou com a vitória do barco "V-Max/Nautos". Os convidados dos organizadores da prova e da empresa Nautos ainda puderam apreciar uma exposição de fotos da regata e receberam uma brochura com explicações sobre a competição que começou a ser disputada em 2000, organizada pela Rádio Eldorado, com apoio da Prefeitura de Vitória e do Iate Clube do Espírito Santo. O veleiro "Mar sem Fim", que correu a Eldorado/Brasilis sob o comando de João Lara Mesquita, está atracado na Marina da Glória. E, durante a apresentação da regata, Plínio Romeiro, um dos organizadores da prova, mostrou a eficiência do sistema de telefonia por satélite Nera que foi utilizado para a transmissão de boletins para a Rádio Eldorado, feitos pelo repórter Fernando Solano, que fez parte da tripulação do "Mar sem Fim". Fernando Luigi ficou satisfeito com os contatos que manteve com proprietários dos novos barcos Beneteau 40.7. "Já temos a garantia de que um desses barcos, o ?Marlin/Petrobrás?, da Escola Naval, participará da prova do ano que vem. Mas queremos mais. O Beneteau 40.7 é um veleiro moderno que é, ao mesmo tempo, confortável e competitivo." A próxima etapa da promoção da Eldorado/Brasilis 2003, cuja largada será dia 18 de janeiro, acontecerá durante o Rio Boat Show, entre os dias 12 e 21 de abril, também na Marina da Glória. A regata também estará representada no São Paulo Boat Show, no Expo Center Norte, em outubro. Os dois eventos organizados por Ernani Paciormick, da revista Náutica, são os mais importantes do gênero no Brasil. A Eldorado/Brasilis será também o tema da primeira de uma série de palestras sobre esportes náuticos que a Federação de Vela do Estado de São Paulo está organizando. No próximo dia 13 de março, quarta-feira, às 20h, na sede do 8º Distrito Naval (rua Estado de Israel com rua Dra. Neide A. Solitto, Vila Mariana), Fernando Luigi, da W60, fará a palestra de abertura, explicando a promoção da prova. Em seguida, Plínio Romeiro, da Eldorado, falará sobre o tema "A vela como negócio". E, finalmente, os irmãos Pedro e Paulo Rodrigues, diretores da Escola de Iatismo BL3, discutirão o tema "Como preparar para competir na Eldorado/Brasilis".