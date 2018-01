Eldorado-Brasilis será lançada dia 7 O lançamento da edição 2003 da Eldorado-Brasilis, a maior regata brasileira de vela oceânica, será no próximo dia 7 de março, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, para um público seleto: os velejadores e organizadores da Volvo Ocean Race, a ?Fórmula 1 dos veleiros oceânicos?. E a ESPN Brasil, comemorando três anos do programa "Mar Brasil", exibe nesta quarta-feira, às 22h30, um programa especial, mostrando as duas regatas: a Eldorado-Brasilis, disputada em janeiro, e a Volvo Ocean Race, com o trecho Auckland-Rio de Janeiro, a quarta perna da regata de volta ao mundo. O editor-chefe do programa, Alexandre Haddad, participou pela primeira vez da Eldorado-Brasilis, como tripulante do veleiro "V-Max/Nautos", do comandante baiano Kan Chuh. O barco venceu a competição depois de um percurso de 1260 milhas náuticas (2.268 quilômetros), entre Vitória-Ilha de Trindade-Vitória. "Além da importância de participar da regata, vale a pena passar dez dias no mar para conhecer da Ilha de Trindade, esta rara beleza no Atlântico", disse ele. A prova deste ano teve o patrocínio da Wall Street Institute, Stremo Correta de Seguros e Business School São Paulo. O carioca Alexandre Haddad, 50 anos, diretor de cinema, está envolvido com regatas há mais de 15 anos, trabalhando diretamente com os irmãos Torben e Lars Grael, além de assessorar as equipes brasileiras de vela nas olimpíadas de Atlanta e Sydney. O programa da ESPN será reprisado na quinta-feira, às 16h50, na sexta às 15h00, sábado à meia noite e no domingo às 9h45. No próximo dia 7 de março, os organizadores da quarta edição da Eldorado-Brasilis mostrarão o programa da ESPN e uma série de fotos, ilustrando a competição. "O objetivo é torná-la internacional e mais conhecida no Exterior", justifica Plínio Romeiro, da Rádio Eldorado, que organiza a competição. Durante a Semana de Vela de Ilhabela, em julho, as inscrições para a Eldorado-Brasilis 2003 (largada no dia 18 de janeiro) já estarão abertas. A Rádio Eldorado também organiza a regata Eldorado Alcatrazes por Boreste que abre a Semana de Vela. No dia 13 de março, às 20h, no auditório do 8º Distrito Naval, na rua Sena Madureira, 1055, Plínio Romeiro e Fernando Luigi, da W60, empresa que promove a Eldorado-Brasilis, e os irmãos Pedro e Paulo Rodrigues, da Escola de Vela BL3, participarão de uma da série de palestras dirigidas pela Federação de Vela do Estado de São Paulo, falando exclusivamente sobre a regata de Vitória até a Ilha de Trindade. "A Marinha do Brasil tem uma importância vital na competição, participando e dando o apoio logístico", explica Plínio Romeiro. Fernando Luigi, no momento, está fazendo diversos contatos com velejadores do Brasil e do Exterior que permita a criação de um novo regulamento onde todos os barcos monocascos competiriam na categoria Fórmula Eldorado-Brasilis. "O desafio é grande mas é impossível", afirmou ele. Os organizadores querem também atrair a participação de barcos multicascos como os catamarãs e trimarãs. O uruguaio radicado em Santa Catarina, Horácio Carabelli, um respeitável projetista de veleiros, já estuda a possibilidade de construir um barco específico para as condições da Eldorado-Brasilis.