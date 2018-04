Eldorado-Brasilis terá ampla cobertura A Rádio Eldorado, organizadora da regata Eldorado-Brasilis, começa nesta sexta-feira a grande cobertura da disputa, utilizando, pela primeira vez, dois repórteres na prova. Ari Pereira Jr entrará com boletins na Eldorado AM às 10h20, 12h30, 19h45 e 21h15 e na Eldorado FM às 9h40, 12h, 17h e 20h, direto do rebocador "Triunfo", da Marinha, que dará suporte à flotilha. Já o repórter Fernando Solano, que será um dos tripulantes do veleiro "Mar Sem Fim", fará boletins contando sua experiência na Eldorado AM às 9h20, 14h30 e 18h45 e na Eldorado FM às 8h20, 10h30, 13h30 e 18h. Os dois repórteres ainda passarão textos para o Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo, Agência Estado e para o portal www.estadao.com.br. Barco - O "Rajada", um Brasília de 32 pés, estará pela primeira vez na Eldorado-Brasilis, depois de ser reconstruído pelos próprios velejadores de Vitória, no Espírito Santo. O comandante, Bruno Martinelli dos Santos, correu esta regata no ano passado com o "Normandie" e agora decidiu formar a própria equipe. "O importante é que, praticamente, refizemos todo o barco. Toda a parte hidráulica é nova, trocamos velas e executamos os consertos necessários" diz o tripulante Eduardo Bediaga. A vantagem de reconstruir o barco é que os tripulantes passaram a conhecer todos os seus segredos. E, no caso de uma avaria, o reparo fica mais fácil e rápido. Além de Bruno e Eduardo, o "Rajada" terá como tripulantes Bruno Larica, o uruguaio Jens Ulfeldt e o argentino Arturo Diaz, todos residentes em Vitória. A ambição da tripulação do "Rajada" é modesta: "Vamos competir com um barco pequeno e não temos condições de enfrentar os maiores barcos. Por isso estamos trabalhando para completar a prova", explica Bediaga. Segundo o capitão Bruno Martinelli, caso a tripulação decidisse brigar por uma classificação melhor, o barco correria o risco de se desgastar e não terminar a prova. "Nós queremos chegar ao fim da regata. Acho que poderemos completar o percurso de 1.236 milhas náuticas em 12 dias. Se conseguirmos fazer isso estaremos totalmente recompensados", diz Martinelli.