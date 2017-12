Eldorado-Brasilis terá nova disputa A quinta edição da Eldorado-Brasilis - a maior regata de vela oceânica do Brasil - que será realizada dia 17 de janeiro, terá uma nova disputa: a Fórmula Eldorado. Com dois veleiros iguais de alumínio e 42 pés, projetados pelo belga Thierry Stump, responsável pela construção de pelo menos 70 barcos, dentre eles os famosos Paratii 2, de Amyr Klink e Kotick de Oleg Bely, vencerá o veleiro que tiver a melhor tripulação. No veleiro de Thierry, "Vininautos Nanuk", a tripulação já está formada. Nadia Megonn, que participará pela quarta vez da Eldorado-Brasilis e no ano passado integrou a equipe feminina do Daslu/Portugal Telecom é a capitã da equipe, que contará Vinícius Stump, 21 anos, seu filho - "o nome Vini é em homenagem ao meu filho que pediu para fazer um barco para ele", disse Stump. O barco terá ao todo seis tripulantes. No outro veleiro, "Vininautos Planckton", do advogado Fábio Gandelman ainda faltam tripulantes. "Pretendo fechar o barco com sete ou 8 tripulantes", disse Fábio. Quando ainda estava na faculdade, em 1998, Fábio foi convidado por Thierry "para construir um barco". No início, ele achou tudo "uma loucura", embora fosse o seu sonho desde criança ter um barco e viajar o mundo. Ele não só topou, como em dezembro largará o terno e a gravata para morar no barco. "A partir de janeiro vou morar a bordo do Planckton e sem pressa, vou dar a volta ao mundo", contou Gandelman. O "Vininautos Nanuk" está pronto e sexta-feira foi para água para os primeiros testes, no Guarujá. Já o veleiro de Fábio, levará mais um mês. "Os veleiros são modernos, com alta tecnologia e possuem uma grande área vélica, o que permite maior velocidade. O casco foi desenhado com linhas d´água que se mantém simétricas, em qualquer posição em que o barco estiver. Diferentemente dos veleiros comuns que, quando estão deitados, as linhas mantém-se assimétricas", explica Stump. O mastro "bem mais leve" foi feito em três países: Holanda, Alemanha e finalizado no Rio Grande do Sul. Os barcos começaram a ser construídos, em 1997. Um ano foi dedicado a computação gráfica e cálculos que foram realizados em parceria com os alunos da Engenharia Naval da USP. A paixão de Thierry, 51 anos, por barcos começou cedo, quando ele tinha 15 anos. Depois de ler "A Expedição Kon-Tiki", do norueguês Thor Heyerdal, que atravessou o Pacífico com uma balsa nos anos 50, ele decidiu construir, a duras penas, seu primeiro barco no quintal de sua casa: o "Wapi 3", o que na língua africana significa ´duvido´. "Foi um esforço violento. Cheguei a trabalhar lavando carpetes de bancos para financiar o meu sonho", conta. Foram cinco anos construindo o barco de concreto e, paralelamente, cursando a faculdade de Engenharia Civil. "Mas nunca ergui uma fileira de tijolo", brinca. Em 1980, ele partiu de Santos e atravessou o Atlântico até Nice, na França, com mais dois amigos que nada entendiam de navegação. Na volta da viagem, Stump conheceu Nadia Megonn, em Ilhabela, ex-sócia da BL-3, e a convidou para velejar de Ilhabela ao Guarujá. Com o passar dos anos a amizade se fortaleceu e Nádia transformou-se no braço direito de Thierry, em quem ele confia plenamente. "Construo os barcos para ela conduzir, ela é uma ótima capitã." Depois da Eldorado-Brasilis, Thierry não quer deixar o "Vininautos Nanuk" parado. Ele pretende realizar travessias experimentais com pessoas que gostam de viajar, mas não têm condições de comprar um barco. "Além de transformar os barcos em plataformas de idéias e em ferramentas de estudo para biólogos", concluiu.