Eldorado-Brasilis termina nesta quinta A quinta edição da regata Eldorado-Brasilis termina nesta quinta-feira com a festa de premiação marcada para às 20h. Nesta quarta, seis barcos chegaram a Vitória após cumprirem o percurso de 1.260 milhas náuticas (2.399 quilômetros) - a maior regata de vela oceânica do Brasil. Nesta quinta chegam os últimos três participantes. Uma das embarcações que chegaram nesta quarta-feira foi o "Viniautos Nanuk", da capitã Nádia Megon, que venceu a primeira edição da Fórmula Eldorado. O barco ganhou do "Viniautos Planckton", de Fábio Gandelman. As duas embarcações são idênticas: de alumínio e com 42 pés. Além da Fórmula Eldorado, a Eldorado-Brasilis teve pela primeira vez a participação de um catamarã, o Galileu, e um trimarã, o Mobius. Fernando Luigi, do marketing da rádio Eldorado, afirma: "A participação desses dois barcos vai atrair novos desafiantes na busca do melhor tempo na regata. A Fórmula Eldorado vai ser mantida para 2005." Segundo Fernando Luigi, a regata já conquistou o público de Vitória: "A vela oceânica era pouco desenvolvida há cinco anos, e agora está consagrada com a Eldorado-Brasilis. O pessoal daqui se identifica e vive o clima da competição." Até esta quarta-feira, o tempo era bom e o vento continuava entrando de nordeste, entre 10 e 12 nós, o que ajudava os barcos a chegar ao pier mais rapidamente, embora houvesse partes no percurso com total ausência de ventos. A regata Eldorado-Brasilis, com patrocínio da Cenoura & Bronze, é uma realização da Rádio Eldorado.