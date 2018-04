Eldorado-Brasilis: ventos não ajudam A previsão de ventos de sueste para leste, amanhã, em Vitória, deixou os velejadores da Eldorado-Brasilis pessimistas para a largada da regata. "Vamos começar sem muita velocidade. Isso significa que será mais difícil estabelecer um novo recorde para a competição", avaliou o comandante Jadyr Serra, do "Normandie". Onze veleiros participarão da terceira edição da prova. E, na opinião dos próprios concorrentes, o barco "V-Max/Nautos, de 50 pés, do comandante sino-baiano Kan Chuh é o favorito. Pela primeira vez, desde que a regata passou a ser disputada, em 2000, o público de Vitória terá uma arquibancada na praia do Camburi para assistir à regata. O novo percurso da largada, passando também pela praia de Jurema, transformou as ilhas dos Bois e do Frade em pontos privilegiados para a observação do início da disputa. Todos os tripulantes dos 11 veleiros esperam, este ano, descer na Ilha de Trindade durante o neutralizado. As condições do mar, em Trindade, não são sempre favoráveis para atracar os barcos. Mas como diz Kan Chuh, o sonho de todos é descer na ilha e passar algum tempo apreciando a vista. Hoje, antes do passeio por Vitória, onde os veleiros percorreram a orla com os motores ligados, sob uma fina garoa e temperatura de 17 graus, os tripulantes tomaram as últimas providências para a largada. A Marinha do Brasil vistoriou os veleiros, analisando principalmente os componentes de segurança. Segundo o velejador Jens Ulfeldt, do "Rajada", o ideal é que todos permaneçam com os cintos de segurança amarrados no convés. "O único perigo real da regata é cair no mar. Se um tripulante cair, já sabemos o que fazer. Pelo menos dois tripulantes devem ficar apenas observando o local, sem perder o colega de vista, enquanto os demais cuidarão de resgatá-lo. Mas isso é sempre imprevisível. E, se for durante à noite, é muito mais grave". Kan Chuh, com o "V-Max/Nautus", um Fast 500, tinha a expectativa de quebrar o recorde do "Touché", estabelecido no ano passado, com 181h49min. Mas a mudança de ventos na largada será um obstáculo. Mesmo assim, Jadyr Serra, o capitão-de-corveta Ricardo Dondeo, a velejadora Nadia Megonn, o capitão Jurgen Lechte e José Benedito Torres Pinto apostam no barco de Kan Chuh para ser o "Fita Azul" da edição 2002. Hoje, reunidos na sede do Iate Clube do Espírito de Santo, onde os veleiros estão atracados, os comandantes chegaram a conclusão de que o custo médio para participar da regata é de R$ 20 mil, variando de acordo com o tamanho do barco. O "Normandie" trocou duas velas e o custo foi de quase R$ 18 mil reais. Kan Chuh pagou R$ 10 mil por um rádio SSB. "Quem não estava com o veleiro em perfeita em ordem gastou mais", diz Jadyr Serra. Já o oficial da PM aposentado, José Benedito Torres Pinto, comandante do "Kanaloa", barco de 50 pés, não teve que fazer reparos. "O barco está em ordem por uma razão muito simples. Eu e minha mulher estamos morando nele há 4,5 anos. E nunca fomos tão felizes. Estou participando desta regata como cruzeirista, apenas por lazer. Ela vai servir como experiência para darmos a volta ao mundo, brevemente". A Eldorado-Brasilis, com o patrocínio da Wall Street Institute, Stremo Corretora de Valores e Business School São Paulo, foi muito elogiada pelos comandantes. Para Jadyr Serra, "esta é, hoje em dia, a principal competição de vela oceânica do Brasil". Para Kan Chuh, ela é um divisor de águas. "Eu já tinha feito seis vezes a Recife-Noronha que é uma regata fácil. Agora todos querem fazer esta mas não são todos os velejadores que têm condições. Ela se tornou uma nova referência". Segundo Kan Chuh, a Eldorado-Brasilis também teve outro mérito: "Antes, muitos velejadores achavam que a Marinha só existia para fiscalizar as provas. Agora todos percebem que ela é fundamental em uma competição como esta com seu apoio logística. Não sei se me aventuraria a fazê-la sem a Marinha". Além de participar da competição com o "Quiricomba/Opportunity", a Marinha do Brasil acompanhará a flotilha com o rebocador "Triunfo", sob o comando do capitão-de-corveta Ricardo Jorge Cruz de Aragão.