Eldorado/Brasilis espera ter 20 inscritos A edição 2004 da Eldorado/Brasilis, maior regata de vela oceânica do Brasil, começou na Rio Boat Show e está ganhando força na Semana de Vela de Ilhabela. Com 12 veleiros já confirmados, a organização da Eldorado/Brasilis aguarda novas inscrições no estande montado em Ilhabela. "A Eldorado/Alcatrazes, no sábado, foi um sucesso com 166 barcos. Aproveitamos para promover a Eldorado/Brasilis, com fotos da regata disputada em janeiro deste ano", explica o organizador Fernando Luigi. A organização da Eldorado/Brasilis, regata entre Vitória e a Ilha de Trindade, fixou o número de 20 veleiros para a prova do ano que vem, com largada prevista para o dia 17 de janeiro. "É possível que o número de inscrições supere a casa dos 20. Aí teremos que analisar se admitiremos um número maior", diz Fernando Luigi. O veleiro argentino "Flash Gordon 3", de 49 pés, surpreendeu e chegou na frente da Eldorado/Alcatrazes, completando o percurso em 15h45m15. Mas no tempo corrigido, o barco uruguaio "Adrenalina" foi o primeiro. As condições meteorológicas tornaram a prova bastante diferente das edições anteriores. Com ventos fracos e corrente marítima contrária, os comandantes perderam tempo e ainda tiveram de baixar âncora algumas vezes para evitar que os barcos se deslocassem para trás. O experiente Paulo Rodrigues, do barco "BL3", admitiu que nunca tinha enfrentado esta situação na Semana de Vela de Ilhabela. Apesar das dificuldades, a equipe feminina do "ESPN Brasil" comemorou o resultado da prova, terminando em 11º lugar com o tempo de 12h23m30. A equipe comandada por Adriana Kostiw contou com Tatiana Proença, que chegou a desmaiar depois de várias crises de enjôo, Mariana Frasão, Andréa Ruschmann, as proeiras Samaia Francavilla e Isabel Swan e a tática Isabela Malpighi, além da reserva Renata Belloti. Nesta terça-feira, a partir do meio-dia, os veleiros largaram para a terceira e última etapa do Grand Prix que começou com a Eldorado/Alcatrazes. As provas da Semana de Vela recomeçarão na quinta-feira. A Eldorado/Alcatrazes, que abriu oficialmente a competição, tem o patrocínio da Agfa, Semp-Toshiba e Mitsubishi Motors.