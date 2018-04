Eldorado/Brasilis já tem 16 inscritos A terceira edição da Eldorado/Brasilis já tem a confirmação de 16 veleiros inscritos para a disputa da mais longa regata brasileira de vela oceânica, a partir do dia 19, entre Vitória-ES e a Ilha de Trindade. Com a previsão de tempo bom, os comandantes das embarcações já tem um alvo: o recorde de 181 horas para as 1.260 milhas náuticas (2.336 quilômetros) estabelecido em janeiro de 2001 pelo veleiro Touché, do comandante Ernesto Breda. Organizador da regata ao lado da empresa de marketing esportivo W60, João Lara Mesquita, diretor-executivo da Rádio Eldorado, julga que a prova deste ano será a melhor das três. "A questão da competição vai pesar mais. Nos dois primeiros anos, muitos barcos entraram mais pelo prazer de velejar. Agora alguns estão entrando para vencer. Isso muda a ótica da regata", explica. Segundo João Lara, entretanto, a viagem até a Ilha de Trindade, o ponto mais distante da costa do Brasil, continua seduzindo os entusiastas da vela. "Quando o velejador é iniciante, visitar Abrolhos é o primeiro objetivo; depois a Ilha de Fernando de Noronha; em seguida, quando já tem mais experiência, sonha em chegar à Trindade." Como nas outras regatas, a Marinha do Brasil voltará a dar apoio total à Eldorado/Brasilis, que terá o apoio dos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, Agência Estado e portal www.estadao.com.br. A www.radioeldoradofm.com.br tem um link direto com o site da competição. A regata terá ainda cobertura dos canais ESPN Brasil, National Geographick, SporTV e das revistas Náuticas e Offshore.