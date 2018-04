Ele é o cara

Dois fins de semana seguidos, duas corridas de kart de encher de orgulho o automobilismo brasileiro. A da semana passada, em Floripa, teve o brilho inigualável de Michael Schumacher. A da Granja Viana, na madrugada de sábado para domingo agora, tem um número recorde de karts e pilotos. Cada uma com característica diferente. O Desafio Internacional das Estrelas é uma corrida rápida, dividida em duas baterias de meia hora e disputada por 25 pilotos. A "500 Milhas da Granja" é uma maratona de longa duração, que conta com 68 karts e 250 pilotos, começando à meia-noite de sábado e terminando por volta das 11 da manhã de domingo, se não chover. O que elas têm em comum é o fato de marcarem o encerramento oficial da temporada para os pilotos que defendem o nome do Brasil no exterior e o extra-oficial para aqueles que ainda têm uma etapa a disputar, que é o caso dos pilotos da Stock Car e da Fórmula Truck. Portanto, como conceito, teriam de ter um momento de relaxamento, uma brincadeira que marcasse a despedida dos pilotos antes das férias. Mas quem esteve no Kartódromo dos Ingleses, em Floripa, ou viu pela televisão, só precisou de uma volta de corrida para perceber que a presença de Michael Schumacher, exatamente um ano depois de sua última atuação na F-1, em 2006, não era apenas um gesto de amizade, tomando parte numa brincadeira de fim de ano organizada por Felipe Massa. De brincadeira não havia nada naquela disputa acirrada, da bandeirada até a chegada. A vitória de Schumacher deixou o torcedor encantado. E com a convicção de que aquilo que ele acabara de ver explicava tudo. Explicava como um sujeito pode ser sete vezes campeão do mundo e somar 91 vitórias na F-1. Durante os anos de domínio do alemão, cansei de ouvir quem garantisse que ele só tinha alcançado esse sucesso todo pela falta de competidores. Quem pensa assim deveria ver o alemão mexendo no kart, botando a mão na graxa junto com o mecânico, encontrando seus próprios ajustes, procurando soluções para andar mais do que todos e ganhar. As principais testemunhas disso são os próprios mecânicos. Um deles me chamou a atenção para um piloto brasileiro, que não saiu de dentro do kart enquanto o mecânico calibrava os pneus. Com Schumacher era diferente. Quem calibrava os pneus era ele mesmo, heptacampeão mundial, sem deixar o mecânico botar a mão no calibrador. O mecânico que coube a Schumacher, por sorteio, foi Paulo Mosca. Que levou numa boa ter de dividir o trabalho com o alemão. Mais difícil foi agüentar a gritaria dos outros mecânicos cada vez que ele passava na correria, tentando, pelo menos, empurrar o kart. Até isso era o alemão quem fazia. E os colegas não perdoavam: "Trabalha, Mosca, faz alguma coisa." Lá vai o Mosca, correndo atrás de peças e ferramentas. Mas, na hora de executar o serviço, Schumacher estica os olhos, balança a cabeça e pede as ferramentas. O ajuste final é sempre dele. E tudo termina com a mesma risadinha com que ele se apresentou ao Mosca depois do sorteio e disse: "Eu sou o Michael." Para esses mecânicos, pessoas simples que sabem reconhecer talento na primeira vez que garotos de 8 anos de idade entram num kart, o que eles viram ali naquele fim de semana explica por que Schumacher chegou tão longe na carreira. E a famosa magia da ilha de Floripa se fez mais forte do que nunca ao reverenciar um cara desses.