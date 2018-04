'Elefante Branco', Maria Lenk receberá nado sincronizado

Tido como o maior ''elefante branco'' que ficou como herança do Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, o Parque Aquático Maria Lenk finalmente ganhou um uso. Praticamente fechado desde o Pan, o complexo esportivo passará a ser a casa da seleção brasileira de nado sincronizado, de acordo com a informação divulgada nesta segunda-feira pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

O parque aquático, parcialmente coberto e composto por uma piscina olímpica, outra de aquecimento e um tanque para saltos ornamentais, será agora usado para que as atletas brasileiras se preparem para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Desde 2008 o Maria Lenk é administrado pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), que, ao assumir o local, prometeu transformá-lo em uma importante ferramenta para o desenvolvimento do esporte no país, o que até aqui não se tornou realidade.

"A CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) entende que esta iniciativa do COB irá atender aos grandes objetivos do nado sincronizado e agradece o esforço do Comitê Olímpico para dar as melhores condições às nossas atletas. A CBDA e o COB caminham juntos com o objetivo único de trazer resultados cada vez mais expressivos para o país", comentou o presidente da CBDA, Coaracy Nunes.