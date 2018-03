Eleição dos Jogos terá comitiva paulista Uma comitiva com 48 pessoas irá ao Rio para a eleição de qual cidade brasileira será sede da Olimpíada/2012, na segunda-feira. Além da prefeita Marta Suplicy e da secretária de Esportes Nádia Campeão, seguem Lars Grael, o secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer. O próprio governador Geraldo Alckmin deverá estar na sede do BNDES. Manoel Félix Cintra, presidente da BM&F, os prefeitos de São Sebastião e Ilhabela, presidentes de Federações, representantes de clubes e atletas como Montanaro, Aurélio Miguel, Ana Moser, Nelson Prudêncio estarão apoiando São Paulo. Votam 28 presidentes de confederações olímpicas e seis membros natos do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Seu presidente, Carlos Arthur Nuzman, não votará.