Eleição na CPB causa polêmica Os atletas que ganharam medalhas nos Jogos Paraolímpicos de Atenas, em 2004, reclamam o pagamento de um prêmio em dinheiro que teria sido prometido pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). O presidente do CPB, Vital Severino Neto, acha que o assunto só veio à tona por causa da eleição na entidade, no dia 28. "Não tenho dúvida. Isso tem a ver com o processo eleitoral", afirma Severino, que é apoiado por uma das quatro entidades que formam o colégio eleitoral - a ABDC (cegos). A oposição, com apoio da Abradecar (cadeirantes), Ande (deficientes físicos) e Abiden (deficientes mentais), lançou o candidato José Amaury Russo e pedirá que o Ministério Público acompanhe a eleição. "O presidente está em situação de isolamento. Não ouve o Conselho Deliberativo e faz despesas altas, com as quais não concordamos", diz Adilson Pereira Ramos, da Abiden. "Nenhum deles é portador de deficiência", rebate Severino, que é cego.