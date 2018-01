Eleição racha comitê paraolímpico A briga pelo comando do Comitê Paraolímpico Brasileiro está envolta em um embróglio jurídico. Na semana passada, o Conselho Deliberativo, que apóia a oposição, decidiu adiar a eleição por 60 dias, por falhas no processo. Nesta segunda-feira, a situação, na assembléia do CPB, prorrogou o mandato do atual presidente e candidato à reeleição, Vital Severino Neto, e elegeu nova comissão eleitoral. A oposição vai a Justiça contra a prorrogação do mandato. A ABDC (cegos), que apóia a situação, tentou manter a eleição, na Justiça, mas teve seu pedido indeferido. A oposição achava que o cargo de presidente ficaria vago e a condução de um novo processo eleitoral caberia ao Conselho. Mas, na Justiça, a situação impediu que a Abradecar (cadeirantes) e a Ande (deficientes físicos), que apóiam a oposição de José Amaury Russo, pudessem votar, por causa de pendências com o TCU. Apenas 8 delegados da ABDC, que estão com Vital, e 5 da Adbem (deficientes mentais), que estão com a oposição, votaram na prorrogação do mandato de Vital.