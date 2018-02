Elenco evita guerra com a torcida

O meia-atacante Edilson deixou o Parque São Jorge em 2000 depois de quase ser agredido por torcedores. Mais recentemente, Tevez se mandou após ter seu carro chutado na saída do Morumbi. A filha pequena e a esposa estavam no automóvel. Até mesmo os pratas-da-casa Marquinhos e Rosinei não admitiram ameaças e foram embora. Com o elenco atual, a coisa é diferente: tirando o goleiro Felipe, todos vêm sendo criticados e mesmo assim evitam atitudes contra alguns exaltados torcedores. Nem mesmo ver seus familiares envolvidos parece motivar os jogadores a tomar atitudes contra a torcida. Pelo menos ninguém se atreve a falar abertamente do assunto ou ir a uma delegacia prestar uma queixa. Douglas Deungaro, o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, disse na quarta-feira após a derrota para o Vasco, por 1 a 0, que "sabe onde os jogadores e seus parente moram e vão se dar mal se o time cair". A matéria foi publicada ontem pelo Diário de São Paulo. Dentro do elenco, as palavras do torcedor foram absorvidas como "uma coisa absolutamente normal, corriqueira após os jogos." Na verdade, eles acham que fazendo como se nada tivesse acontecido, poderiam ser poupados caso o time seja rebaixado à Série B, amanhã, em Porto Alegre. O temor é grande quanto à possibilidade de agressão. "Mas não podemos fazer nada. Estas ameaças são crimes de ação penal pública condicionada. Ou seja, apenas a vítima pode entrar com um pedido na Justiça", informou Sérgio Alvarenga, vice-presidente jurídico do clube. "Nem o estado pode fazer nada se não for vontade da vítima. E o Departamento Jurídico do Corinthians não foi informado de nada", disse. "Confesso que nem havia visto nada sobre isso." Até hoje, apenas o zagueiro Marquinhos viu sua família envolvida neste tipo de ameaça. Sua mãe recebeu ligações anônimas após ele ter falhado numa derrota para o São Paulo. O medo escondido dos jogadores é percebido pelo número de seguranças que os cercam. Habitualmente, o Corinthians envia apenas três funcionários do clube para protegê-los nos jogos fora de casa. Em Porto Alegre, para o jogo com o Grêmio, amanhã, no Estádio Olímpico, o efetivo dobrou: são seis, mais alguns contratados na capital gaúcha. Até o vôo de volta do Sul está sendo mantido sob sigilo absoluto. Se a salvação não vier...