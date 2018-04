Elenco faz pacto para ganhar título para o R9 Faltou alegria no primeiro dia de trabalho sem Ronaldo. O treino de ontem, no CT do Parque Ecológico, foi marcado por semblantes fechados, poucos risos e quase nenhuma brincadeira. "Ainda não caiu a ficha da saída dele, mas o primeiro dia, com a saída do homem, foi completamente diferente, com as brincadeiras acabando, ele brincava com todo mundo e sem dúvida fará falta", lamentou Chicão, agora o capitão corintiano. "Vai demorar um pouquinho para a gente se acostumar", endossou Alessandro. Os dois mais experientes do grupo, agora, revelaram pacto do elenco para erguer uma taça no ano e dedicar ao amigo.