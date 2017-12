Eleni Daniilidou conquista o título do WTA de Seul A tenista grega Eleni Daniilidou conquistou neste domingo o título do Torneio de Tênis de Seul, competição que distribui cerca de US$ 150 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, ao derrotar a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6 (7/3). Este foi o primeiro título de Daniilidou desde 2004, quando ela conquistou o Torneio de Tênis de Auckland. Atualmente, a tenista grega é a número 58 do ranking da WTA. Essa foi a terceira vitória de Daniilidou em sete confrontos contra Sugiyama.