Elenilson vence os 5 mil metros Com o tempo de 14min10s14, Elenilson da Silva (Vasco) venceu neste domingo, a prova de 5 mil metros do XX Troféu Brasil de Atletismo, realizado no Rio de Janeiro. Marilson Gomes da Silva(Pão de Açucar/Funilense) ficou em segundo, com 14min11s15 e Valdenor Pereira dos Santos (CBat) em terceiro (14.17.07). No Feminino, Fabiana Cristine da Silva (Pão de Açucar/Funilense), repetiu o resultado do ano passado e voltou a vencer a prova. Sua companheira de equipe, Maria Cristina Bernardes Vaqueiro Rodrigues chegou em segundo, com o tempo de 16min13s29. Lucélia de Oliveira Peres (ABF/DF) ficou em terceiro (1min31s63).