Eliminação decepciona seleção de pólo Decepção. Esse foi o tom nas declarações dos jogadores da seleção brasileira masculina de pólo aquático, neste domingo, após a derrota por 10 a 7 (2x0, 1x3, 6x2 e 1x2) para a Holanda e a desclassificação para a fase final da Liga Mundial, de 22 a 24 de agosto, em Nova York. Depois de fazer bons jogos contra a Grécia e Itália (mesmo com derrotas), no parque aquático do Pacaembu, os brasileiros achavam que podiam ganhar dos holandeses, os rivais mais fáceis do Grupo A, em São Paulo. ?Era um jogo que nos levaria para a fase final, o principal a ser vencido", comentou o atacante Beto Seabra. Explicou que a seleção brasileira tem condições de derrotar os holandeses, mas o resultado, ?pela lógica do esporte" foi justo. ?A Holanda é melhor. Esse resultado era esperado. Nós é que criamos expectativas em torno dessa partida porque estamos jogando no Brasil." O jogador afirmou que os brasileiros não estão acostumados a atuar em três partidas difíceis, na sequência, contra os fortes rivais europeus, como ocorre na Liga, ainda mais com quatro tempos de 9 minutos - cada um tem 2 minutos a mais que no restante das competições. ?Eu, e pelo menos dois ou três jogadores, acordamos com dores no corpo", acentua Seabra, o destro que jogou na posição do canhoto que a seleção do Brasil não tem. Na avaliação de Seabra o Brasil deveria ter priorizado o jogo deste domingo, como fizeram os holandeses. O jovem atacante Felipe Perrone, de 17 anos, observou que a seleção da Holanda, que não se classificou para o Mundial de Barcelona, a partir do dia 13, se preparou adequadamente para a Liga. O capitão do Brasil, Daniel Mameri, observou que os jogadores estavam um pouco cansados, após as duas partidas fortes contra gregos e italianos. ?Não estamos acostumados com esse ritmo de jogo pesado. O juiz norte-americano (Aaron Chaney) também castigou o Brasil. Não, intencionalmente, mas pela falta de tradição do pólo brasileiro." Como preparação para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto, a Liga foi boa, na avaliação do técnico Carlinhos Carvalho. ?Infelizmente, o Brasil ainda não sabe vencer. Jogamos muito melhor contra a Grécia e a Itália, que são superiores, mas não soubemos ganhar." O técnico afirmou que o ?time sentiu a responsabilidade e enfrentou um bloqueio psicológico" por ter de vencer para obter a classificação. O central Yansel Galindo disse que o Brasil não deveria usar competições como a Liga para a preparação ao Pan. ?Deveríamos entrar em um torneio assim preparados também." A maioria dos jogadores discordou do técnico sobre a questão da responsabilidade. ?Nós não conhecíamos a Holanda", afirmou Galindo. O goleiro Pará, que fez incríveis defesas neste domingo, concorda. "Falta jogo para o Brasil, nós não sabemos quem chuta, não conhecemos nenhum dos holandeses. Não há estudo dos adversários como no vôlei. Vai na base da garra, da jogada individual", afirmou Pará. As equipes da Itália e da Grécia, aliás, aproveitaram os jogos da Liga para gravar fitas dos adversários. Na preliminar, a Itália derrotou a Grécia por 9 a 6. A seleção da Itália terminou em primeiro na chave, com três vitórias, com Grécia, em segundo e Holanda (que derrotou apenas o Brasil) em terceiro. As três equipes estão classificadas para a superfinal da Liga, em Nova York. O melhor jogador do Grupo A foi o grego Stefan Santa. Os italianos levaram ainda os troféus de artlilheiro - Fabio Bencivenga fez 6 gols - e de goleiro menos vazado, Marco Gerini. No Grupo B, em Budapeste, a Hungria venceu neste domingo os Estados Unidos por 12 a 8 e terminou em primeiro na chave. As duas seleções estão classificadas, juntamente com a Iugoslávia, para a final, em Nova York. Romário - Os estrangeiros que jogaram em São Paulo pediram ao presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos para ver o jogo entre Corinthians e Fluminense, no Pacaembu - queriam ver Romário em atuação.