Eliminação não desanima Leipzig A eliminação da disputa para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2012 não desanimou os dirigentes e políticos da cidade alemã de Leipzig. ?Não vamos cair em depressão por causa disso. Realizamos um grande trabalho e é preciso ter orgulho do que foi feito?, afirmou Otto Schily, ministro do Interior da Alemanha. Thomas Bach, vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, disse que a cidade alemã poderá colher frutos em futuras candidaturas de grandes eventos esportivos. ?Sevilha não foi sede olímpica, mas organizou importantes disputas. Barcelona precisou esperar muito até 1992 quando teve a olimpíada.? A eliminação de Leipzig não surpreendeu o prefeito da cidade, Wolfgang Tiefensee. ?As chances de derrota diante dos gigantes do mundo era evidente. Mas isto não tira o nosso orgulho.?