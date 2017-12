Eliminado, Padaratz reclama do juiz O melhor surfista brasileiro na WCT, Neco Padaratz, foi eliminado hoje da 10ª etapa do campeonato, que vem sendo realizada na Praia de Itaúna, na Região dos Lagos. Ele foi superado pelo australiano Michael Campbell, numa bateria com ondas de meio metro, e reclamou com veemência de uma nota 6 recebida logo no início da disputa. Gesticulou para os juízes e socou a água. "Fiquei nervoso. O julgamento está complicado, para não dizer outra coisa", desabafou, depois. Neco chegou à final das duas últimas etapas, venceu uma, e esperava mais sorte em Saquarema. Com calma, minutos após o resultado, reconheceu algumas falhas. "Não tive uma boa escolha de ondas. Preciso observar os erros para melhorar e não cometê-los novamente", disse. Para compensar, três brasileiros conseguiram classificação para as oitavas-de-final: Guilherme Herdy, Renan Rocha e Rodrigo Dornelles. Este eliminou o australiano Michael Lowe, terceiro do mundo. "Veio a onda certa na hora certa", comentou. Além deles, prosseguem na competição os favoritos Andy Irons e Luke Egan. Antecipação - O mar calmo e a previsão de que as ondas baixem mais ainda no fim de semana podem levar os organizadores a encerrar amanhã a etapa Brasil do WCT. O surfista Raoni Monteiro, natural de Saquarema e convidado para participar das provas em Itaúna, também não passou à próxima fase.