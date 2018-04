Elisângela Adriano e Jessé Lima competem nesta quarta

Mais dois brasileiros começam a participar nesta quarta-feira do Mundial de atletismo em Berlim, na Alemanha. Elisângela Adriano e Jessé Farias de Lima não são favoritos para conquistar medalhas, mas tentam surpreender na competição.

Elisângela disputa a partir das 5h10 (de Brasília) a qualificação do lançamento de disco, prova em que tem uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos (Winnipeg 1999) e oito títulos sul-americanos.

Uma hora depois, quem entra no Estádio Olímpico é Jessé, na seletiva do salto em altura, prova em que tem o recorde brasileiro com 2,32 metros e que foi finalista no último Mundial, em Osaka (Japão), há dois anos.