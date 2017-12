Elisângela é 9ª no arremesso de peso A brasileira Elisângela Adriano terminou em nono lugar na prova de arremesso de peso do Mundial de Atletismo que está sendo realizado em Paris. A brasileira conseguiu a marca de 18m11. A prova foi vencida pela russa Svetlana Krivelyova que fez 20,63 m. A bielo-russa Nadezhda Ostapchuk ficou com a medalha de prata (20,12m) e a ucraniana Vita Pavlysh (20,08m) levou a medalha de bronze. Veja como ficou a classificação final da prova 1. Svetlana Krivelyova (RUS) 20,63 m 2. Nadezhda Ostapchuk (BLR) 20,12 3. Vita Pavlysh (UCR) 20,08 4. Irina Korzhanenko (RUS) 19,17 5. Valerie Adams (NZL) 18,65 6. Krystyna Zabawska (POL) 18,62 7. Nadine Kleinert-Schmitt (ALE) 18,48 8. Assunta Legnante (ITA) 18,28 9. Elisângela Adriano (BRA) 18,11 10. Lieja Koeman (HOL) 17,99 11. Li Meiju (CHN) 17,92 12. Irini Terzoglou (GRE) 17,88