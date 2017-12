Elisângela fica em 18º no Mundial A atleta brasileira Elisângela Adriano ficou com a 18ª colocação, neste sábado, na prova do lançamento de disco no 9º Campeonato Mundial de Atletismo, em Paris, ao alcançar a marca de 57,69 metros. O melhor resultado foi da russa Sadova Natalya com 63,47. As doze melhores disputam a final.