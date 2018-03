Elisângela fora das finais no arremesso A atleta brasileira Elisângela Adriano está fora das finais da prova de arremesso de peso do Campeonato Mundial Indoor, que está sendo realizado em Budapeste, na Hungria. A qualificação da prova, inicialmente prevista para sábado, foi antecipada para esta sexta-feira e a brasileira não se conseguiu índice para chegar à final, ao marcar 16m64. A melhor marca das eliminatórias foi da russa Svetlana Krivelyova, com 19,46. Ainda nesta sexta, mais quatro brasileiros entram na pista: Christiane Ritz dos Santos disputa a primeira fase dos 800m feminino; Osmar Barbosa dos Santos e Fabiano Peçanha fazem a preliminar dos 800m e Jadel Gregório disputa o Grupo B da série qualificatória do salto triplo.