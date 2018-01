Elisângela ganha 1º ouro do Sul-Americano Elisângela Adriano conquistou nesta sexta-feira a primeira medalha de ouro para o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, em Barquisimeto, na Venezuela, última chance para os atletas brasileiros conquistarem índice para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. Elisângela venceu a prova de lançamento do disco, com a marca de 58,37 metros. A colombiana Luz Mary Castro (51,73m) ficou com a prata, enquanto o bronze foi para a venezuelana María Cubillán (50,47m). Apesar da vitória, Elisângela ficou longe do índice para o Pan, que é de 59,75 m. A atleta já tem vaga garantida em São Domingos no arremesso do peso, sua prova principal. Nos 100m rasos, Edson Ribeiro (10s52) e Jarbas Júnior (10s41), que confirmaram o índice para o Pan-Americano no Troféu Brasil, em São Paulo, no último fim de semana, estão na final da prova na Venezuela. Edson também tem índice para o Mundial de Paris. No feminino, Lucimar de Moura conseguiu a vaga para a final dos 100m, mas terá de melhorar a marca de 11s55 se quiser garantir índice para o Pan, que é de 11s27. Nos semifinais dos 400 m com barreiras, prevaleceu a hegemonia brasileira. Eronilde Nunes (50s02) e Cleverson Oliveira (51s52) venceram suas séries. No decatlo masculino, o líder é o argentino Erick Kerwitz, com 2.239 pontos, seguido pelo também argentino Enrique Aguirre, com 2.233. O brasileiro Edson Luques, com 2.190 pontos, aparece em terceiro. No salto com vara, a argentina Alejandra Garcia e a chilena Carolina Torres atingiram a marca de 4, 20 m. O ouro ficou com a argentina, pelo número menor de tentativas.