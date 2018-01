Elisângela ganha título no disco Elisângela Adriano, da BM&F Atletismo, assegurou o título de campeã brasileira no lançamento de disco, neste sábado à tarde, no 21º Troféu Brasil de Atletismo, no Complexo Célio de Barros, no Maracanã. Recordista sul-americana e brasileira da competição, ela arremessou 59,17 m, mas ficou longe das suas melhores marcas, 61,96 m. "Estava ventando muito, o que atrapalha a trajetória do disco", explicou Elisângela, que neste domingo volta a competir no arremesso de peso, prova em que já acumulou 11 títulos brasileiros. "Estou feliz, porque, desde 1996, nunca mais perdi a medalha de ouro." Outras disputas emocionantes previstas para o domingo são o salto em distância feminino, com Maurren Higa Maggi, além dos 200 m rasos masculino, com os velocistas André Domingos, Cláudinei Quirino e Vicente Lenílson, que neste sábado se classificaram para a final da competição. Homenagem - O ex-recordista mundial do salto triplo, Adhemar Ferreira da Silva, que morreu em janeiro de 2001, foi homenageado neste sábado com o lançamento de um selo, da série "Personalidades Brasileiras". A tiragem inicial prevista é de 1,2 milhão de exemplares. O selo mostra a figura de Adhemar e, ao fundo, aparecem três movimentos do salto triplo e as suas duas medalhas de ouro olímpicas, conquistadas nos Jogos de Helsinque (1952) e Melbourne (1956).