Élora, 17 anos: 1ª medalha da esgrima Élora Pattaro (acima), 17 anos, ganhou a primeira medalha em Mundial da história da esgrima no Brasil. A garota ficou com a prata do sabre feminino do Mundial Cadete (até 17 anos) em Trapani, na Itália: perdeu apenas na final, para a ucraniana Olena Khomrova, que chegou a estar em desvatangem de 10/12. Amanhã, disputa a mesma arma no Mundial Juvenil (até 20 anos), na mesma cidade da Sicilia, onde o Brasil está com atletas de todas as armas, com a equipe comandada pelo romeno Ian Drimbar, que foi campeão olímpico de florete e espada. Leia mais no Jornal da Tarde