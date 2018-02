''''Em 18 meses após minha saída, destruíram tudo''''

Depois de longo silêncio, Kia Joorabchian decidiu se manifestar. O ex-homem forte da MSI está fora do Corinthians desde maio de 2006, diz ter se afastado também do fundo de investimentos, mas garante acompanhar o clube desde Londres, onde mora - no Brasil, tem a prisão decretada pela Justiça. Por e-mail, disse ao Estado que considerava a queda do Corinthians ''''um desastre inimaginável'''''''' e culpou a administração do ex-presidente Alberto Dualib pela crise. Quem é o culpado pelo rebaixamento do Corinthians? Deixei o Corinthians em maio de 2006. Em 18 meses após minha saída, foi tudo destruído. Lutamos todos os dias contra Dualib e seus administradores para consertar coisas erradas. Encaravam o Corinthians como um negócio familiar. Para mim, o Corinthians tem de ser um negócio profissional, com pessoas profissionais. O que o rebaixamento representa para você? Meu coração se partiu. Nunca acreditei que pudesse acontecer. Foi um desastre. Senti muito pelos torcedores e pelos atuais diretores e jogadores. Não me envolvi apenas profissionalmente com o Corinthians, mas também com paixão. Mas você e a MSI não têm culpa? O dia em que deixei o Corinthians tínhamos jogadores fortes, uma situação financeira boa e um time que tinha sofrido uma derrota na Libertadores, mas que estava pronto para lutar de novo. O que fizeram daquele ponto em diante foi totalmente contra meus princípios e minhas decisões. Contrataram pessoas que afastaram jogadores, criaram uma atmosfera impossível para os grandes craques, começaram a contratar atletas que não tinham condições de construir uma base para o time. Teve outros erros? Criaram uma dívida imensa, sem ter condições de pagá-la, porque esses jogadores não tinham condições de ser revendidos. Venderam alguns dos talentos jovens por preços inacreditáveis. As dívidas continuaram. E eles continuaram cometendo os mesmos erros. Andrés Sanchez considera a queda conseqüência do que chamou de ''''herança maldita''''''''. Refere-se ao acordo com a MSI. Concorda? Acho que o Andrés já deixou bem claro que a MSI não tomou nenhuma decisão dentro do clube neste último um ano e meio. Concordo com ele. O clube foi administrado muito mal, por muitos e muitos anos. Andrés não concordou com muita coisa que aconteceu no Corinthians quando foi diretor. Você daria algum conselho à atual diretoria para reerguer o time? Eu só espero uma coisa para o clube: que todos os corintianos dêem à nova administração tempo suficiente para a reconstrução do Corinthians. Meu conselho à administração atual é aproveitar o momento para a reconstrução. Reconstruir o departamento amador e criar os fundamentos básicos para que essa tragédia não aconteça novamente. Você acredita que o Andrés dará um jeito no Corinthians? Tenho muita confiança no trabalho do Andrés. Ele sempre concordou comigo sobre as prioridades. Obviamente as prioridades da administração anterior foram erradas. Os conselheiros votaram pelo fim da parceria (duraria dez anos), mas legalmente ela ainda está em vigência. Como a MSI está agindo para preservar seus direitos? Estou fora da MSI desde setembro de 2006. Portanto, não posso fazer qualquer julgamento sobre essa situação. A MSI tem alguma responsabilidade na dívida atual do Corinthians, como dizem os dirigentes? Só posso falar qualquer coisa até o dia em que saí do clube. O Corinthians não tinha nenhuma dívida. Existiam várias contas de despesas entre Corinthians e MSI, mas até onde eu sei, naquele momento as contas do estavam em equilíbrio. Havia também um grande time atrás disso e a perspectiva de muito dinheiro entrando. Depois saí, até onde eu sei, todas as decisões foram tomadas por Dualib e sua administração. Mas o clube tem dívida imensa (R$ 95,7 milhões em outubro)... Digo que deixei o clube sem dívidas. E antes de nossa vinda, a administração do Corinthians tinha dívidas. Teve dívidas depois da parceria com a Excel, teve depois da parceria com a Hicks Muse. Agora diz ter dívidas depois da parceria com a MSI. Isso, obviamente, não pode ser culpa de cada um dos três parceiros. Portanto, é difícil culpar qualquer pessoa sem realmente entender o que acontecia na administração anterior do clube. Você está indiciado pela Justiça brasileira, mas deixou de comparecer a uma audiência. Por que não se defende? Não posso comentar sobre isso, porque meus advogados não me autorizam a falar sobre o caso. Um dia, espero, terei a oportunidade de contar a minha história.