Em 1982, a primeira experiência na Série B Essa não será a primeira vez que o Corinthians vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 1981, o time do Parque São Jorge terminou o Campeonato Paulista em oitavo lugar e não obteve classificação para a disputa do Nacional. Foram sete jogos em menos de um mês. Na época, uma boa campanha na fase inicial trazia a equipe de volta à elite. Uma equipe com Zé Maria, Wladimir, Biro-Biro e Zenon estreou na Segunda Divisão do futebol brasileiro, em 24 de janeiro de1982, com uma vitória, por 2 a 0, com gols do centroavante Mário, diante do América-RJ, no Pacaembu. O segundo jogo foi uma decepção: 1 a 1 com o Colatina, mais uma vez no Pacaembu e com gol de Mário. No jogo seguinte um empate preocupante diante da Catuense, na Bahia. O time dava a impressão de que não iria conseguir seu objetivo. Mas o quarto jogo marcou a estréia de Casagrande. Sem um centroavante na equipe, o garoto de 19 anos foi chamado às pressas das categorias inferiores. E o grandalhão cabeludo não decepcionou. Marcou quatro gols na vitória sobre o Guará por 5 a 1, no Pacaembu. O time embalou e obteve importante triunfo sobre o Leônico, na Fonte Nova, por 3 a 1, com mais um gol de Casagrande. No Castelão, o time teve o reforço de Sócrates, que até então estava com a seleção brasileira. O craque liderou a equipe em mais uma vitória: 4 a 2 sobre o Fortaleza. Só faltava mais uma vitória e ela veio sobre o Campinense, com mais de 35 mil torcedores no Pacaembu: 2 a 1. GRUPO DA MORTE O Corinthians subiu para a Primeira Divisão e caiu no "Grupo da Morte", com Flamengo, de Zico, Internacional e Atlético-MG. O time estreou com empate por 1 a 1, com 91 mil pessoas, no Morumbi, contra o time da Gávea. Bateu o Inter (2 a 0) e o Atlético (3 a 1), ambos fora de casa. Voltou a ganhar de ambos mo Morumbi (1 a 0 e 2 a 1) e nem a derrota no Maracanã (0 a 2) lhe tirou o primeiro lugar na chave. Classificado para as oitavas-de-final, eliminou o Bahia, passou pelo Bangu e acabou superado pelo Grêmio, com duas derrotas. A última no Olímpico, local do fiasco de ontem.