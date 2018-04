Em 2008,segue a filosofia do bom e barato Na Série B ou na C do Brasileiro, o investimento do Paulista para o time principal em 2008 não será alto. Dificilmente chegará algum jogador conhecido. "Nós estamos na contramão de contratar (atletas) a peso de ouro", diz João Paulo Medina, diretor técnico do Campus Pelé. A idéia é formar novos craques. O Centro de Treinamento começará a ser construído no primeiro semestre de 2008 e deve demorar dois anos para ser concluído. O que Medina não nega é que a queda para a Série C pode afugentar novos investidores. A filosofia do bom e barato não muda. "É um percalço que temos de enfrentar.''''