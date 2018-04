Em 2012, a despedida da classe que mais deu medalhas ao Brasil A disputa da medalha da classe Star nos Jogos de Londres terá sabor de despedida. Presente desde 1932, a categoria será substituída justamente nos Jogos do Rio, quando o Brasil teria chance de lutar por uma medalha de ouro em casa. Uma decisão polêmica por parte da Federação Internacional de Vela (Isaf), responsável pela iniciativa de Torben Grael - atualmente o maior atleta olímpico da história do Brasil e uma lenda da vela internacional - de abandonar as classes olímpicas.