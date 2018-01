Em Belém, Jadel e Maurren no triplo Jadel Gregório e Maurren Higa Maggi estão confiantes de que poderão ocupar o topo do pódio, neste domingo, na 18.ª edição do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, e, assim, manter a tradição do País nas provas de salto. "Quero saltar 7 metros de novo", afirma Maurren, de 25 anos e 1,73 m, que, em 2002, detém três das quatro melhores marcas mundiais do salto em distância, incluindo a primeira (7,01 m). Leia mais no Estadão