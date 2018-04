Em Belém, Maurren Maggi faz sua primeira competição da temporada

SÃO PAULO - Maurren Maggi faz sua primeira competição do ano no domingo. Ela disputa o salto em distância, prova em que foi campeã olímpica em Pequim-2008, no GP Brasil de Atletismo, no Estádio do Mangueirão, em Belém.

Aos 36 anos, a saltadora entra na temporada competitiva em ritmo mais moderado. O Mundial de Moscou, em agosto, não é prioridade.

O planejamento feito pela atleta e seu técnico, Nélio Moura, prevê que Maurren concentrará seus esforços e objetivos para 2015 e 2016, os dois últimos anos de sua carreira.

“Para 2013 e 2014, a Maurren não vai ter grandes metas, mas metas parciais. É uma estratégia”, explica Moura. “O objetivo é prolongar a carreira dela a Olimpíada do Rio. Então, o nosso foco estará nas competições de 2015 e 2016, quando ela estiver com 39 e 40 anos.”

O técnico diz que Maurren está bem fisicamente, depois de uma lesão no quadril sofrida antes da Olimpíada de Londres, no ano passado. “A intensidade das queixas diminuiu bastante. Ela está inteira, treinando assiduamente.”

Para Belém, o resultado esperado de Maurren ainda é uma incógnita, admite o técnico. O índice para o Mundial – competição em que a saltadora nunca subiu ao pódio – é 6,65 m. A saltadora terminou 2012 com 6,85 m como melhor marca.

O salto em distância é uma das provas do GP, que começa às 8h25 com o lançamento de martelo masculino e termina às 11h35 com as mulheres dos 400 metros com barreiras.

A velocista Ana Cláudia Lemos, que bateu o recorde sul-americano dos 100 metros (11s13) no último sábado, e o campeão mundial indoor do salto em distância, Mauro Vinícius da Silva, são destaques.