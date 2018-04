Em boa fase, sul-africana Caster Semenya faz melhor tempo do ano nos 400 metros A temporada de 2016 começou boa para a sul-africana Caster Semenya. Neste sábado, no Campeonato Nacional da África do Sul, a corredora venceu a prova dos 400 metros com o melhor tempo do ano e com o índice do país para os Jogos Olímpicos do Rio, em agosto. Com 50s76, Semenya bateu a marca obtida pela norte-americana Jaide Stepter em Los Angeles, no mês passado.