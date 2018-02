Em boa fase, Franck Caldeira defende a recente hegemonia brasileira O corredor queniano Robert Cheruiyot está confiante na possibilidade de conquistar sua terceira vitória na São Silvestre, mas terá pela frente um adversário embalado. O mineiro Franck Caldeira chega à prova não só com o status de campeão do ano passado como também com o de atual vencedor da maratona nos Jogos Pan-Americanos e da Volta da Pampulha, tradicional corrida em Belo Horizonte que serve de referência para apontar os favoritos na competição disputada no último dia do ano. O vice de 2006 foi o paulista Paulo Roberto de Paula, que também estará na Avenida Paulista amanhã. Outro mineiro com chance de vitória é João Ferreira de Lima, o João da Bota, que lidera o ranking brasileiro de corridas de rua. O brasiliense Clodoaldo Gomes da Silva, vice-campeão da São Silvestre de 2006, é mais um competidor que inspira respeito - no entanto, tem sofrido com dores nos últimos dias, o que coloca sua participação em risco. Paulo Alves dos Santos da Silva foi terceiro colocado no ano passado e também entra na disputa. Gladson da Silva Barbosa, campeão da prova de 10 km no Rio, é outro atleta que almeja um resultado expressivo. Mas Cheruiyot sabe que não correrá desacompanhado. Haverá outros quenianos na competição, entre eles James Rotich e Patrick Ivuti, atual vencedor da Meia-maratona de Praga. Além deles, outros conterrâneos que treinam no País, como Kiprono Mutai, também participarão da prova. Quenianos à parte, o colombiano Javier Guarin - quarto colocado em 2006 e vencedor de cinco corridas de rua este ano - é o representante sul-americano mais bem cotado para chegar ao pódio.