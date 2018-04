Em boa fase no Santos, Ricardo Oliveira pode ser decisivo na decisão do Paulista Depois de passar quatro anos nos Emirados Árabes Unidos, Ricardo Oliveira voltou ao Brasil no ano passado para ser campeão paulista, artilheiro com 11 gols e melhor jogador da competição. Neste ano, ele chega à final com dificuldades para repetir as façanhas individuais. Dentro do Santos, a avaliação é de que as atuações continuam boas e que, na verdade, o que fez no ano passado foi muito acima da média. "O Ricardo é uma referência, com gols e passes. Ele é o nosso artilheiro sempre", disse Victor Ferraz.