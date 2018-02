Em boa forma, Iverson lidera Nuggets em vitória sobre Mavs

Allen Iverson mais uma vez brilhou dentro de quadra ao marcar 35 pontos para liderar o Denver Nuggets na vitória por 122 a 109, fora de casa, sobre o Dallas Mavericks, na quinta-feira. Iverson, que havia marcado 51 pontos contra o Los Angeles Lakers na quarta-feira, acrescentou 12 assistências e seis roubadas de bola na primeira vitória do Nuggets em Dallas após três anos. "Eu sabia que seria difícil após ter jogado 48 minutos (contra o Lakers), mas, quando você entra em quadra, você nem pensa mais nisso", disse Iverson, de 32 anos, após a partida. O armador acertou 12 de 19 arremessos de quadra, além de 11 de 13 lances livres. Carmelo Anthony e Linas Kleiza acrescentaram cada um 23 pontos para o Denver. Dirk Nowitzki foi o cestinha do Mavericks com 32 pontos, seu recorde na temporada, mas o restante da equipe não conseguiu responder ao forte ritmo do Nuggets. O Denver tinha vantagem de 64 a 56 no intervalo, com 15 pontos de Iverson, e chegou a 98 a 92 no terceiro quarto. A equipe abriu frente de 107 a 84 no último período, convertendo cestas em quatro dos cinco primeiros ataques. O veterano Jerry Stackhouse acrescentou 23 pontos, e Josh Howard fez outros 20 pelo Dallas, que perdeu pela sexta vez nos últimos nove jogos. Resultados da rodada de quinta na NBA: Atlanta Hawks 90 x 89 Minnesota Timberwolves Denver Nuggets 122 x 109 Dallas Mavericks Portland Trail Blazers 112 x 106 Miami Heat