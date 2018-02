Em Brasília, Lula homenageia a campeã da São Silvestre A campeã da prova feminina da Corrida Internacional de São Silvestre, Lucélia Peres, de 25 anos, foi recebida na noite desta terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante a audiência, ela mostrou a Lula o troféu que ganhou e recebeu do presidente um beijo carinhoso no rosto. Em entrevista após a audiência, Lucélia Peres relatou que Lula deu parabéns pela vitória na corrida e disse ter ficado impressionado com o tempo dela na prova de 15 quilômetros (51min24). "O presidente disse que ficou orgulhoso pelo resultado", contou. "Agora, vou treinar para o Pan, no Rio", completou. A corredora disse que aproveitou a audiência para agradecer ao presidente pela aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte.