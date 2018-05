Em briga direta pela Liga Europa, Celta bate Eibar e rouba 6ª posição no Espanhol

O time da casa foi melhor na partida e deixou encaminhada a vitória com dois gols ainda no primeiro tempo. John Guidetti abriu o marcador aos 31 e Johny ampliou aos 39 minutos. Na etapa final, Guidetti fez mais um, aos 25, e os três pontos pareciam sacramentados.

Os visitantes, no entanto, deram um sufoco nos cinco minutos finais. Berjon, de pênalti, aos 40, diminuiu e Takashi Inui, três minutos mais tarde, deu emoção na parte final do jogo. O Celta recuou e conseguiu assegurar a vitória.

Em casa, o Espanyol derrotou o La Coruña por 1 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento. Marco Asensio marcou o gol da partida que levou o time anfitrião para a 15.ª colocação, com 25 pontos, a quatro da degola. Os visitantes estão em nono, com 32.

O Betis saiu atrás do marcador, mas buscou o empate em 1 a 1 com o Sporting Gijón, em casa. Os visitantes saíram na frente com Carlos Castro, aos 21 do segundo tempo. No minuto seguinte, os mandantes empataram com Pezzela. Com o resultado, o clube de Sevilha foi a 27 pontos, na 13.ª colocação, enquanto que o de Gijón tem 24 e está em 17.º.