Em busca da reabilitação

O meia Diego Souza chegou ao Palmeiras com status de craque, mas não tem rendido o que Vanderlei Luxemburgo e a torcida esperavam. O atacante Kléber também foi contratado no começo do ano, até que foi bem nos jogos, marcou gols decisivos, mas nos últimos dias se envolveu em alguns problemas - dentro e fora das quatro linhas. Hoje, contra o Atlético-PR, os dois voltam a ser titulares. O primeiro, após levar gancho de três partidas pela expulsão na estréia do Brasileiro, foi julgado novamente no STJD e teve a pena diminuída. Já o centroavante ganhou vaga na equipe com a contusão de Valdivia. Diego Souza e Kléber querem mostrar ao treinador que têm condições de serem titulares na seqüencia da competição. O meia, apesar de ter decepcionado em alguns jogos, tem o apoio de Luxemburgo. "A volta do Diego é boa", confirmou o comandante. "Ele tem feito um trabalho específico na caixa de areia, precisa de mobilidade." O atleta sabe de sua deficiência. E apontou um ponto positivo nesse período em que desfalcou o time. "Tive tempo para trabalhar a parte física, já que não fiz pré-temporada aqui", falou Diego. "Estou feliz que vou poder atuar novamente." Diego esteve de fora das últimas duas rodadas, contra Internacional e Portuguesa. Já Kléber não atuou contra os gaúchos e, na partida seguinte, entrou no decorrer da partida. O atacante foi punido por Luxemburgo pela entrada violenta que deu no companheiro Maurício, em treino de duas semanas atrás. Após ver o jogo contra o Inter pela televisão e pedir desculpas publicamente, Kléber se envolveu em outra confusão: na semana passada, discutiu com torcedores numa boate paulistana e, na saída, atropelou um rapaz. "Sei que não sou um jogador problemático, foram coisas que aconteceram isoladamente", explicou o atleta. "Eu vinha bem no time, conseguimos o título (estadual) e depois aconteceram esses incidentes. Mas está tudo superado e estou tranqüilo, vou voltar bem." E o ?voltar bem? a que Kléber se refere não é apenas com a chance de fazer gols. O atacante sabe que hoje ele terá um outro trabalho para fazer: ajudar na marcação, voltando para o meio-campo alviverde, sem dar espaços para as investidas do adversário. Como o volante Pierre está suspenso, o Palmeiras perde muito nesse quesito - os volantes Martinez e Léo Lima não têm tanta força defensiva como Pierre. "Todos têm de marcar", pede Luxemburgo.