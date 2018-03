Em busca de três gols, Vasco promete sufocar o Sport O Vasco não tem muita escolha: deverá ser ofensivo no duelo com o Sport esta noite, a partir das 21h50, em São Januário. Além da dupla de ataque formada por Edmundo e Leandro Amaral, o técnico Antônio Lopes resolveu escalar Alex Teixeira e Morais como armadores. E contará com o volante Leandro Bonfim, muito mais eficiente na saída do meio para o ataque, que terá a função de se aproximar dos atacantes para buscar tabelas. Como perdeu no jogo de ida por 2 a 0, o Vasco precisa ganhar por diferença mínima de três gols para se classificar para a final da Copa do Brasil. No treino de ontem, Alex Teixeira se saiu muito bem e convenceu Lopes de que deveria ter mais uma oportunidade na equipe. O Sport está confiante e acredita que pode eliminar mais um rival na busca pelo título - nas fases anteriores passou pelos favoritos Palmeiras e Inter. O meia Romerito, que se recupera de contusão, é a única dúvida do técnico Nelsinho Baptista. Embora possa perder até por um gol de diferença, o Sport também promete ir para o ataque contra o Vasco.