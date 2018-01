Em Búzios, Scheidt e Lima obtém 3 vitórias O hexacampeão Mundial, Robert Scheidt, e o atual número 1 do mundo, Gustavo Lima, iniciaram com três vitórias a disputa do Cricket Match Race de Laser, hoje, em Búzios. A previsão é a de que a competição prossiga amanhã com a disputa das regatas que vão decidir os nomes dos semifinalistas, que decidirão o título domingo. "O vento estava como eu gosto e me dei bem nos três confrontos do dia", disse Scheidt. Na Match Race, 12 competidores estão divididos por 2 grupos e, nesta primeira fase, disputam "homem a homem". Os dois primeiros de cada chave se classificam à semifinal. "Espero continuar velejando com a mesma velocidade porque apenas os dois primeiros de cada grupo se classificam e não posso bobear." O português Lima, atual campeão do mundo, também obteve sem dificuldade três vitórias. O outro destaque do dia foi Bruno Fontes, tetracampeão catarinense e campeão sul-americano júnior em 1999. No mesmo grupo de Scheidt, ele entrou na água apenas duas vezes, surpreendendo ao vencer o espanhol Luis Martinez, quarto colocado no Mundial de 2003. Além disso, Fontes também derrotou o experiente Nelson Alencastro.