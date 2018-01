Em casa, Maurren quer comprovar boa fase Maurren Higa Maggi vai competir no "quintal de casa" neste domingo, esperando compensar o público que for à pista do estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, com um grande salto. Quando chegou à capital paulista, vinda do interior, aos 17 anos, foi morar nos alojamentos do Projeto Futuro, ao lado da pista de atletismo do Ibirapuera. "Essa pista era o quintal da minha casa. Hoje, é o meu clube. Estava sentindo saudades." O estádio do Ibirapuera ficou fechado 120 dias para reforma. As competições do último dia do 22º Troféu Brasil Caixa de Atletismo começam às 9 horas, com entrada franca (Rua Abílio Soares, 1.300). Maurren salta a partir das 9h30. As provas terminam às 11h40. Maurren, de 1,73 metro e 61 quilos, completa 27 anos no dia 25. Volta para casa em condição bem diferente da de quando chegou de São Carlos, onde nasceu, para treinar com o técnico Nélio Moura. Saltava ao redor dos 5,40 m. "Teve uma ascensão inicial rápida", lembra Nélio. Em 1997, já saltava 6,54 m, mas ainda era apontada como uma promessa. "Em 99, Maurren deu o salto para o alto nível." Naquele ano, ela estabeleceu um espetacular recorde brasileiro e sul-americano com a marca de 7,26 m, na altitude da Colômbia, ganhou ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. A escalada levou Maurren ao ouro na Copa do Mundo, pódios em meetings de primeiríssimo nível, como os de Londres, Berlim e Paris, e no Mundial Indoor. Em 2003, tem as nove melhores marcas do ano no ranking mundial do salto em distância (consideradas todas as tentativas), com quatro ouros: 6,90 m em São Caetano, 7,06 m em Milão, 6,94 m em Turim e 6,95 na Grécia. Salta em São Paulo na condição de principal estrela do atletismo brasileiro. Falta a Maurren o pódio em um Mundial ou uma Olimpíada e repetir a marca de 7,26 m. Ela foi oitava no Mundial de Sevilha, em 99. Em 2000, na Olimpíada de Sydney, se machucou e não foi à final. Foi sétima no Mundial de Edmonton, em 2001. "Falta esse pódios, sim. Hoje, estou mais preparada, mais madura e sou mais respeitada no circuito. Ninguém pode prometer medalha em um torneio desses, mas estou entre as favoritas." A carreira pode seguir pelos próximos oito anos, mas já está marcada por momentos inesquecíveis. Ruins? Maurren cita a contusão em Sydney. "É muito difícil voltar após uma lesão", justifica. Sobram lembranças boas: a primeira vez que saltou 6,80 m, os 7,26 m do recorde, as medalhas no Pan, a incrível temporada de 2002, com o ouro no GP de Paris, fechando o circuito da Associação Internacional de Federações de Atletismo. Paixões - O nome Maurren vem da paixão dos pais, William e Ruth, pelos Beatles - a primeira mulher do baterista Ringo Starr se chamava Maureen. O irmão, William Júnior, toca guitarra. O apoio da família - "pai, mãe, tios, tias, sobrinhos, primos" - sempre foi fundamental. Neste domingo, vindos de São Carlos, eles lotarão parte da arquibancada vip do Ibirapuera. Maurren também gosta do conjunto inglês - a música favorita é Stand By Me. Música é um de seus passatempos - escuta CDs e joga paciência no laptop que leva nas viagens, mas não acessa a internet nem tem e-mail. O telefone é a forma de contato com o mundo, principalmente com o namorado, Antonio Pizzonia, piloto da Jaguar, na Fórmula 1. "É uma pena essa distância, mas conversamos todo dia, por telefone", lamenta. Maurren não gosta muito de falar do namorado, mas adora falar da paixão por bichos - a vira-lata Meg Simpson Dias Maggi, de 1 ano e meio ano, é sua companheira. "O Dias é em homenagem ao meu sobrinho, que é o ?pai? dela", explica. O amor por bichos vem de criança. "No álbum de família, tenho foto com tatu, codorna, lebre, ratinhos, uma pata branca. Eles sempre tinham nome."