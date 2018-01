Em Cincinnati, Ferrero derrota Robredo e volta a uma final Juan Carlos Ferrero, ex-número um do mundo e campeão de Roland Garros em 2003, volta a disputar uma final, a do Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos. Neste sábado o tenista espanhol se classificou para a decisão após vencer seu compatriota Tommy Robredo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, ele espera pelo seu adversário da final, que sai do duelo entre o norte-americano Andy Roddick e o chileno Fernando González. A última final que Ferrero disputou havia sido em outubro de 2005, quando perdeu o torneio de Viena para o croata Ivan Ljubicic. Em 2005, ele só havia jogado uma outra decisão, perdendo também para o espanhol Rafael Nadal, em Barcelona. Ele já foi campeão em Cincinnati em 2003.