Em comercial, marca de cerveja exalta retorno da Copa ao Brasil

SÃO PAULO - Faltando cerca de quatro meses para o início da Copa do Mundo, A Brahma, uma das patrocinadoras da seleção brasileira, lança a campanha "Eu sou o futebol". A propaganda foca o retorno do Mundial ao País e a transformação do esporte em arte pelos brasileiros.

“Vamos receber os melhores jogadores aqui na nossa casa e queremos que desde já os brasileiros usem sua alegria para tornar esse momento único para o país”, afirmou Bruno Cosentino, diretor de marketing da empresa.