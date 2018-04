Em crise fora de campo, Guarani vence e segue no G-4 Apesar de ter vencido ontem o Fortaleza, em casa, por 2 a 1, e de permanecer firme no G-4, o Guarani está lidando com uma série de problemas fora de campo. O time perdeu nesta semana o patrocínio de uma empresa de material de construção, os salários dos funcionários completaram quase dois meses de atraso e os vencimentos de julho dos atletas ainda não foram pagos. Para completar, o clube encerrou as negociações com o veterano atacante Amoroso, que daria o toque de qualidade que o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, tanto esperava para o time. Toda essa situação levou o presidente Leonel Martins de Oliveira a convocar uma entrevista coletiva. "O Guarani não ficou com dois meses de salários atrasados. Foi um mês e alguns dias (o pagamento foi feito na sexta-feira). Mas nunca deixamos de amparar nossos funcionários, principalmente aqueles que recebem salários mais baixos." A explicação do dirigente sobre o fim do contrato de patrocínio foi confusa. "O Guarani tem alguns problemas e, por isso, foi feito um contrato de 30 dias. Estávamos trabalhando pela renovação, mas não houve acordo." Sobre Amoroso, o presidente afirmou que havia acertado o salário do atacante (R$ 20 mil) e esperava um contato assim que ele estivesse recuperado de contusão, o que não teria ocorrido. "Estou aborrecido, chateado e já dei o caso por encerrado", comentou Leonel Martins. Já o jogador deu outra versão. "O Vadão foi à minha casa, olhou nos meus olhos, sabia da minha condição", disse Amoroso. "O presidente não fala que, quando conversamos na casa dele, em janeiro, foi acertada uma coisa e, quando fui assinar o contrato, no departamento profissional, ele queria abaixar o salário. Eu não tinha como falar não, porque a imprensa estava esperando do lado de fora." AMEAÇA NO CANINDÉ No Canindé, a Portuguesa perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova-GO. Depois do jogo, o técnico René Simões disse que quatro homens, supostamente armados, entraram no vestiário e fizeram ameaças aos jogadores. A Lusa acumula cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos (confira abaixo os demais resultados da rodada de ontem).