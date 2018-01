Em Curitiba, Daniele já está em casa Não faz nem duas semanas que a ginasta Daniele Hypólito está morando em Curitiba, junto com a equipe permanente, mas Vicélia Florenzano, a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, afirma que a atleta está adaptada e feliz com a mudança do Rio de Janeiro para a capital paranaense. Tudo o que a dirigente quer das 11 meninas é dedicação total para o Mundial de Anheim, nos Estados Unidos, em agosto, e será a única chance de tentativa de o Brasil se classificar no esporte para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Leia mais no Jornal da Tarde