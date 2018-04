Em Doha, Russa derrota número 1 e levanta a taça No Catar, a russa Vera Zvonareva derrotou a número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, e conquistou o Torneio de Doha. A russa precisou de 1h49 para vencer sua oponente por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4). As duas se confrontaram oito vezes - com o resultado de ontem, a número 3 do mundo se iguala à dinamarquesa em quantidade de vitórias. O jogo foi bem equilibrado, mas Zvonareva aproveitou melhor as chances de quebrar o serviço da rival para fechar os sets.