Em fevereiro, Sertão disputa eliminatória do título mundial Valdemir Sertão Pereira volta a lutar em 16 de fevereiro. O ex-campeão mundial dos penas disputa eliminatória do título da Federação Internacional de Boxe (FIB), que está vago. Sertão, de 32 anos, lutou pela última vez em 13 de maio, quando perdeu o cinturão para o norte-americano Eric Aiken. Em 25 lutas, o pugilista baiano, que mora em São Bernardo, soma 24 vitórias (15 nocautes). O adversário ainda está indefinido. O mais provável é que o brasileiro tenha uma revanche contra Aiken. Caso o norte-americano não possa atuar, o tailandês Fahprakorb Rakkiatgym, que perdeu para Sertão ano passado, deve ganhar uma nova oportunidade. Sertão ocupa o quarto lugar no ranking da FIB. Aiken é o quinto e Rakkiatgym, o sexto. Com uma vitória, Sertão vai enfrentar o ganhador entre o norte-americano Robert Guerrero e o dinamarquês Spend Abazi. O cinturão está sem dono desde o dia 4, quando o mexicano Orlando Salido venceu Guerrero, por pontos, mas teve o título cassado por dar positivo no exame antidoping.