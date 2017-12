Em jogo-exibição, Roger Federer passa por Rafael Nadal Para encerrar a temporada, os dois melhores tenistas do mundo disputaram, nesta terça-feira, um jogo-exibição na cidade de Seul, na Coréia do Sul. Atual campeão da Masters Cup, o suíço Roger Federer derrotou o espanhol Rafael Nadal por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1h22 de duelo. Desta forma, Federer, número um do mundo, conseguiu a sua quarta vitória diante de Nadal, em dez jogos disputados. Aliás, essa foi a segunda vez que o suíço derrotou o espanhol em menos de uma semana (no último sábado, Federer fez 2 a 0 em Nadal pelas semifinais da Masters Cup). Na temporada 2006, Federer conquistou três dos quatro torneios de Grand Slam disputados (Aberto da Austrália, Wimbledon e Us Open) - ele só não faturou o título de Roland Garros, pois foi derrotado na final justamente por Nadal. Por sinal, o espanhol foi responsável por quatro das cinco derrotas que Federer teve neste ano. Agora, ambos os tenistas entrarão de férias e só voltam a atuar em janeiro, quando começa o calendário 2007 da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).